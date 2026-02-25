DAX25.109 -0,3%Est506.168 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8200 +1,1%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.503 ±-0,0%Euro1,1809 ±-0,0%Öl71,02 +0,1%Gold5.186 +0,4%
Munich Re-Aktie tiefer: Rekordgewinn im Gesamtjahr - Eigene Ziele übertroffen
DAX-FLASH: Dax nach Nvidia-Zahlen leicht schwächer erwartet

26.02.26 07:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
68,25 EUR -1,50 EUR -2,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
25.109,2 PKT -66,7 PKT -0,26%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit inzwischen wieder deutlich über 25.000 Punkten wird der DAX am Donnerstag nach den jüngsten Geschäftszahlen von NVIDIA wohl etwas schwächer in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt mit minus 0,17 Prozent auf 25.132 Punkten.

Die jüngst aufgekommenen Sorgen im KI-Sektor konnten am Vorabend nach US-Börsenschluss die KI-Koryphäe Nvidia sowie der Softwarekonzern Salesforce nicht zerstreuen. Aussagen von Nvidias Finanzchefin Collette Kress zu einem langfristig möglicherweise stärkeren Druck durch chinesische Konkurrenten ließen aufhorchen. Die Quartalszahlen von Nvidia waren erneut sehr stark. Sie reichten aber nicht aus, um den KI-Hype zurückzubringen, schrieb Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. Anleger blieben vorsichtig.

In Deutschland stehen am vorletzten Handelstag der Woche sehr viele Quartalsberichte auf der Agenda: Aus dem Dax berichten die Versicherer Allianz und Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) sowie die Deutsche Telekom und Scout24./ajx/zb

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
08:46Scout24 OutperformRBC Capital Markets
20.02.2026Scout24 BuyDeutsche Bank AG
10.02.2026Scout24 OutperformBernstein Research
09.02.2026Scout24 BuyUBS AG
03.02.2026Scout24 BuyJefferies & Company Inc.
