DAX-FLASH: Dax nach Nvidia-Zahlen leicht schwächer erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit inzwischen wieder deutlich über 25.000 Punkten wird der DAX am Donnerstag nach den jüngsten Geschäftszahlen von NVIDIA wohl etwas schwächer in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt mit minus 0,17 Prozent auf 25.132 Punkten.

Die jüngst aufgekommenen Sorgen im KI-Sektor konnten am Vorabend nach US-Börsenschluss die KI-Koryphäe Nvidia sowie der Softwarekonzern Salesforce nicht zerstreuen. Aussagen von Nvidias Finanzchefin Collette Kress zu einem langfristig möglicherweise stärkeren Druck durch chinesische Konkurrenten ließen aufhorchen. Die Quartalszahlen von Nvidia waren erneut sehr stark. Sie reichten aber nicht aus, um den KI-Hype zurückzubringen, schrieb Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. Anleger blieben vorsichtig.

In Deutschland stehen am vorletzten Handelstag der Woche sehr viele Quartalsberichte auf der Agenda: Aus dem Dax berichten die Versicherer Allianz und Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) sowie die Deutsche Telekom und Scout24./ajx/zb