DAX-FLASH: Dax nach Rekordhoch etwas schwächer erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem DAX-Rekord von fast 19.675 Punkten am Vortag dürften es die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag erst einmal ruhiger angehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start auf 19.521 Punkte und damit 0,3 Prozent im Minus.

Am Donnerstag hatte die Europäische Zentralbank den Leitzins gesenkt und mit Blick auf mögliche weitere Schritte darauf verwiesen, die weitere Konjunkturentwicklung abwarten zu wollen. Insgesamt gab es damit keine Überraschungen seitens der EZB.

Die Vorgaben aus Übersee sind zum Wochenschluss durchwachsen. An der Wall Street reichte es zwar für weitere Rekorde, der Schwung ließ im Handelsverlauf aber nach. Die Börsen Asiens fanden keine gemeinsame Richtung. Chinas Wirtschaft wuchs im dritten Quartal zwar etwas stärker als erwartet, das Wachstum kühlte sich allerdings weiter ab. Daher dürften die Rufe nach noch mehr staatlicher Unterstützung nicht leiser werden. Infolge der anhaltenden Konjunkturschwäche hatte Chinas Regierung bereits Ende September ein Konjunkturpaket angekündigt, wichtige Details sind aber weiterhin offen./mis/jha/