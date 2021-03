DAX-FLASH: Dax nach Rekordhoch wieder im Rückwärtsgang

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der am Vortag schon auf seinem Rekordhoch ausgebremste Dax (DAX 30) dürfte am Donnerstag wegen erneuter Zinssorgen den schwachen internationalen Börsen folgen. Damit bleibt es dabei, dass die Anleger nach kurzen Anstiegen schnell Kasse machen. Am Vortag reichte es beim Dax bis nahe an die 14 200 Punkte, nun kehrt er wohl wieder unter die 14 000 zurück. Der Broker IG taxiert den Leitindex am Donnerstag zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,82 Prozent tiefer auf 13 964 Punkte.

Zu der Schwäche an den US-Börsen, die dem Dax zur Wochenmitte schon einen Großteil seiner Gewinne kostete, setzte sich nun in größerem Maße in Asien fort. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen tendiert nach einigen Tagen der Stabilität mittlerweile zurück in Richtung der 1,5-Prozent-Marke. Damit ist das in der Vorwoche schon bestimmende Thema zurück auf der Börsenagenda. Laut den Asien-Experten der Commerzbank trifft der Renditeanstieg vor allem Technologie- und Wachstumswerte hart.

Im Dax spielen derweil die beschlossenen Indexänderungen eine Rolle. Siemens Energy ersetzt zum 22. März im Leitindex wie von vielen Experten vermutet die Beiersdorf-Aktien, während HelloFresh wegen der verschärften Börsenregeln im MDax bleibt. Dort kommen neben Beiersdorf die VW (Volkswagen (VW) vz)-Holding Porsche SE (Porsche SE Vz), der Energieparkbetreiber ENCAVIS und der Windkraftanlagenhersteller Nordex hinzu./tih/jha/