FRANKFURT (dpa-AFX) - Seit dem Rekord aus der Vorwoche steckt der DAX in einer Korrektur fest. Vor allem an Techwerten mit KI-Bezug haben Anleger jüngst das Interesse eher verloren. Der Leitindex steuert am Mittwoch selbst nach starken NVIDIA-Zahlen auf einen etwas schwächeren Auftakt zu. Die Indikation des Brokers IG lag zwei Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels 0,2 Prozent tiefer bei rund 26.000 Punkten. Nach der jüngsten Bestmarke von gut 27.000 Punkten richten Anleger die Blicke nun wieder auf die darunterliegende Tausenderschwelle.

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Nvidia sorgte nach US-Börsenschluss bei der eigenen Aktie für einen relativ verhaltenen Kursanstieg. Bei der Vorlage von Quartalszahlen, die deutlich über den Erwartungen lagen, machte Interimschefin Colette Kress deutlich, dass das explosive Wachstum im KI-Boom auch ohne den zurückgetretenen Konzernchef Jensen Huang weitergehen werde. Außerdem erteilte sie dessen Bereitschaft zu einer Rückkehr eine Absage. Laut Barclays-Analyst Tom O'Malley wurden damit die beiden wichtigsten Fragen von Anlegern beantwortet.

In Asien reagierten die Börsen über Nacht durchwachsen auf die Neuigkeiten. Insgesamt müssen Anleger abwägen, ob die aktuellen Erkenntnisse ausreichen, um den Rückzug aus dem KI-Sektor umzukehren. Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners sieht einen vielleicht "kleinen Schritt zu einer Minderung der Tech-Sorgen".

Die Augen der Anleger richten sich nun bereits auf den Börsengang von Anthropic an diesem Donnerstag und das Dreiertreffen von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Staatsoberhaupt Wladimir Putin./tih/mis