DAX-FLASH: Dax rutscht wohl deutlich unter 16 000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngste Schwäche am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag fortsetzen und der Dax (DAX 40) unter die runde Marke von 16 000 Punkten sinken. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit minus 0,6 Prozent auf 15 927 Punkte.

Damit würde der Dax sowohl unter der 21- als auch unter der 50-Tage-Linie für den kurz- beziehungsweise mittelfristigen Trend notieren. Die Aussicht auf in diesem Jahr noch weiter steigende Leitzinsen in den USA trotz vorübergehender Zinspause belastet derzeit die Börsen.

Es gebe aber noch immer genügend Anleger, die die Rally ganz oder in Teilen verpasst hätten und einen größeren Rücksetzer sicherlich dankbar zum Kaufen nutzen würden, bemerkte Thomas Altmann, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter QC Partners.

Am Donnerstag stehen in Norwegen, der Schweiz und in Großbritannien Notenbankentscheidungen auf der Agenda. Laut dem Analysten Michael Hewson von CMC Markets UK dürften alle drei Länder die Zinsen ebenfalls anheben, die Bank of England mit 0,5 Prozentpunkten womöglich sogar stärker als gedacht./ajx/stk