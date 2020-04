DAX-FLASH: Dax scheitert an 10 700 Punkten und rutscht ab - EuroStoxx schwach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das neue Zwischenhoch an der Wall Street hat der Dax (DAX 30) am Montag nicht nachvollziehen können. Der deutsche Leitindex kletterte zwar im frühen Handel bis knapp über 10 700 Punkte, scheiterte dann jedoch im Laufe des Vormittags an der runden Marke. Die Anleger gaben schließlich auf und der Dax drehte bis zum Mittag auf 10 482 Punkte ab - ein Verlust von gut 1,3 Prozent. Im EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) bremste analog die Hürde von 2900 Punkten eine weitere Erholung aus und es stand zuletzt mit 2848 Punkten ein ähnlich hoher Tagesverlust wie im Dax zu Buche.

Laut dem Marktanalysten Craig Erlam vom Broker Oanda scheint sich mit dem neuerlichen Rutsch die Skepsis zum Start der Berichtssaison durchzusetzen. Nach zuletzt starker Erholung sollten die Gewinnmitnahmen im grundsätzlich weiter unsicheren Umfeld der Corona-Krise nicht allzu sehr überraschen./ag/jha/