DAX-FLASH: Dax solide - Mit Ausblick von Nvidia werden Karten neu gemischt

FRANKFURT (dpa-AFX) - In Trippelschritten weiter aufwärts geht es am deutschen Aktienmarkt. An der Wall Street hatten die Kurse am Vortag im späten Handel noch etwas zugelegt, das könnte auch hierzulande die Kurse stützen.

Allerdings halten sich die vorbörslichen Gewinne des DAX am Mittwochmorgen in sehr engen Grenzen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag rund zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels moderat höher auf 18.710 Punkte.

Am Vortag hatte der Dax erstmals seit Mitte Juli die Marke von 18.700 Zählern kurzzeitig überwunden. Was die jüngsten Gewinne wert sind, könnte sich am Donnerstag zeigen, wenn die europäischen Börsen auf die Quartalsbilanz und die Prognosen des US-Chip-Schwergewichts NVIDIA reagieren. Der als Profiteur Künstlicher Intelligenz geltende Trendsetter für die Branche legt am Mittwochabend nach US-Börsenschluss Geschäftszahlen vor und gibt einen Ausblick auf die weitere Entwicklung./bek/mis