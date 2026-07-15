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DAX-FLASH: Dax stagniert über 25.000 Punkten - Chip-Riese ASML rückt in Fokus

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News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich auch zur Wochenmitte auf hohem Niveau zunächst stabil halten. Der Leitindex DAX wurde rund zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels vom Broker IG moderat niedriger berechnet auf knapp 25.100 Punkte. Schon am Vortag trat der Dax unter dem Strich nahezu auf der Stelle. Anleger wagen sich nicht aus der Reserve vor dem Beginn der Saison der Quartalsbilanzen.

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Ein erstes Highlight könnte diesbezüglich der Quartalsbericht des niederländischen Schwergewichts ASML (ASML NV) werden. Der Hersteller von Produktionsanlagen für die Halbleiterfertigung veröffentlichte vor Börsenbeginn Quartalszahlen und schraubte zugleich das Umsatzziel für das laufende Jahr nach oben. Am deutschen Markt könnten die Aktien von Infineon und in der zweiten Reihe die Papiere von Ausrüster und Zulieferern wie Aixtron (AIXTRON SE), Siltronic, Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) und JENOPTIK auf die Nachrichten von ASML reagieren.

Der DAX habe am Dienstag den vierten Tag in Serie über der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 geschlossen, merkte Analyst Thomas Altmann von QC Partners an. "Damit verbuchen die Bullen einen Etappensieg im Kampf um diese wichtige Marke". Solange der Index allerdings um diese Marke pendele, scheine die zukünftige Richtung offen./bek/mis

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