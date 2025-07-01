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DAX-FLASH: Dax steuert auf vierten Verlusttag in Folge zu

23.04.26 07:20 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die fortdauernde Unsicherheit über den Nahost-Konflikt und steigende Energiepreise dürften die Finanzmärkte am Donnerstag belasten. Der Brent-Ölpreis stieg in der Spitze auf über 106 US-Dollar auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Wochen. Aktien werden gemieden, der Broker IG taxierte den DAX knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn rund ein Prozent niedriger bei 23.950 Zählern. Es wäre der vierte Handelstag in Folge mit Verlusten für den deutschen Leitindex.

Damit können Europas Börsen nicht an gute Vorgaben aus den USA anknüpfen. Dort hatte der technologielastige NASDAQ 100 am Mittwoch ein Rekordhoch erreicht. Asiens Aktienmärkte zeigten am Donnerstag Schwäche.

"Der Ölpreis und die Zinsen steigen wieder. Aktienkurse fallen", konstatierte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Normalisierung der Energiemärkte verschiebe sich immer weiter nach hinten. Der Schaden, den der Konflikt im Nahen Osten der Weltwirtschaft zufüge, werde von Tag zu Tag größer. "Die Geduld der Börsianer ist mehr und mehr aufgezehrt", so der Portfolio-Manager./bek/stk

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