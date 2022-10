DAX-FLASH: Dax unverändert - SAP und Covestro mit Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Wochenbeginn mit Kursen von zeitweise über 13 000 Punkten wird der Dax (DAX 40) am Dienstag zunächst ohne Veränderung erwartet. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung auf 12 931 Punkten. Der Softwarehersteller SAP (SAP SE) und der Kunststoffkonzern Covestro stehen mit Quartalszahlen im Fokus. Zudem dürfte am Vormittag das Ifo-Geschäftsklima für Deutschland die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Mit dem höchsten Stand seit Mitte September hatte der Dax am Vortag die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend ebenso wie die runde Marke von 13 000 Punkten zeitweise überwunden, wenngleich er sie zum Handelsschluss nicht halten konnte. Auch in New York blieb die Börsenstimmung zuletzt positiv./ajx/jha/