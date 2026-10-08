DAX-FLASH: Dax versucht Stabilisierung - Fokus auf US-Quartalsbilanzen

08.10.26 07:10 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf die Schwäche des DAX zur Wochenmitte dürfte am Donnerstag ein Stabilisierungsversucht folgen. Allerdings bleibt der Dax angeschlagen. Zum Handelsbeginn werden kaum veränderte Kurse erwartet. Der Broker IG berechnete den Leitindex knapp zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels moderat niedriger bei 25.085 Zählern. Damit rückt nun die runde Marke von 25.000 Punkten in den Fokus.

Werbung

"Die Stabilisierung gerät ins Wanken", kommentierte Jochen Stanzl von der Consorsbank die ausgeprägte Kursschwäche vom Vortag. Nach zuvor drei Börsentagen in Folge mit Gewinnen hatte der deutsche Leitindex am Mittwoch 1,35 Prozent eingebüßt. "Öl, Anleihen, Frankreich: Der Dax erleidet einen erneuten Rückschlag", schrieb der Marktexperte.

Nun richteten sich die Blicke auf die nahende Saison der Quartalsbilanzen in den USA. "Sie muss abermals beweisen, ob die für Künstliche Intelligenz aufgewendeten Milliardensummen die erhofften Renditen abwerfen", so Stanzl. Jegliche Risse in der Fassade des KI-Wachstums könnten die Korrekturrisiken schnell erhöhen, viel Raum für "Fehltritte" bestehe nicht./bek/mis