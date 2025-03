DAX-FLASH: Dax vor EZB-Zinsentscheid weiter robust

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Kurssprung am Vortag dürfte der DAX am Donnerstag weiter zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Handelsstart ein halbes Prozent höher auf 23.194 Punkte. Er würde damit über das Vortagshoch steigen und sich wieder dem Rekord vom Montag nähern, der bei knapp 23.308 Punkten zu Buche steht. Nach den Kursausschlägen der vergangenen drei Tage beruhigt sich die Lage etwas.

Am Vorabend hatte Hoffnung auf eine moderatere Gangart im Zollstreit mit Mexiko und Kanada auch die US-Börsen auf Erholungskurs geschickt. Abseits von Donald Trumps Zollpolitik, den geopolitischen Konflikten und dem historischen Finanzpaket in Deutschland mit zusätzlichen Schulden rückt nun mit dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) auch wieder die Geldpolitik in den Fokus. Felix Feather, Volkswirt bei Aberdeen, geht zur Stützung der Wirtschaft von einer weiteren Senkung des Einlagensatzes um 0,25 Prozent aus. Ein weiteres zentrales Thema sei die wachsende Erwartung einer stärkeren Defizitausweitung zur Finanzierung der Verteidigungsausgaben.

Auf Unternehmensseite ist der Donnerstag wieder ein heißer Berichtssaison-Tag mit Resultaten unter anderem von Merck KGaA (Merck), DHL, Zalando oder der Lufthansa./tih/jha/