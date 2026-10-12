DAX-FLASH: Dax vor freundlichem Wochenauftakt

12.10.26 07:13 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte am Montag an seinen freundlichen Wochenausklang vom Freitag anknüpfen. Etwas nachgebende Ölpreise und Anleiherenditen helfen. Der Broker IG Markets berechnete den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Handel mit einem Plus von 0,67 Prozent auf 25.256 Zähler. Damit bleibt er über der runden Marke von 25.000 Punkten, die er in der vergangenen Woche zeitweise unterschritten hatte. Nach oben stellt der Bereich um 25.500 Punkte eine Hürde dar.

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Die Berichtssaison in den USA und dann auch in Europa steht vor ihrem Beginn. Stratege Mislav Matejka von JPMorgan glaubt, dass die Ergebnisse der Unternehmen den Märkten Unterstützung geben. Am Montag dürfte es unternehmens- und konjunkturseitig noch ruhig zugehen. Im Wochenverlauf rücken dann vor allem Inflationsdaten aus den USA in den Fokus, die für den Kurs der US-Notenbank wichtig sind./ajx/mis