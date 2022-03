DAX-FLASH: Dax vor kräftigem Erholungsversuch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem durchwachsenen Vortagshandel steuert der Dax (DAX 40) am Mittwoch auf einen erneuten Erholungsversuch zu. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Start auf 13 158 Punkte und damit 2,5 Prozent höher als zum Handelsende am Vortag. Das Geschehen rund um den Ukraine-Krieg dominiert weiter. Öl- und Gaspreise steigen, internationale Konzerne ziehen sich aus Russland zurück.

"Die Stabilisierung geht in die nächste Runde", sagte am Morgen Marktbeobachter Thomas Altmann vom Broker QC Partners mit Blick auf den Dax. Der Leitindex kämpfe einmal mehr um die psychologisch jetzt besonders wichtige Marke von 13 000 Punkten. "Die Aussicht auf eine Stabilisierung lockt jetzt doch einige Schnäppchenjäger in den Markt", folgerte er. Solche Schnäppchen winken dabei offenbar vor allem in Europa: Die internationalen Vorgaben sind mit schlussendlichen Verlusten in New York und deutlichen Abschlägen an den Börsen in China sowie Hongkong nicht förderlich.

Der Ölpreis verbleibt derweil auf hohem Niveau, nachdem die USA ein Importverbot für russisches Öl verhängte und auch Großbritannien ab Ende 2022 kein russisches Öl mehr einführen will.

In Deutschland werden die Blicke zur Wochenmitte zudem auch auf Unternehmenszahlen gerichtet, etwa von den Dax-Werten Brenntag (Brenntag SE), der Deutschen Post (Deutsche Post), adidas und Continental./tih/jha/