DAX-FLASH: Dax vor Nvidia-Zahlen stabil - 25.000-Punkte bleiben im Blick

25.02.26 07:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.986,3 PKT -5,7 PKT -0,02%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte am Mittwoch vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des US-Chipkonzerns NVIDIA etwas höher ins Rennen gehen. Die runde Marke von 25.000 Punkten, deren Überspringen dem Leitindex zuletzt schwer gefallen war, bleibt im Blick. Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt taxierte der Broker IG den Dax mit plus 0,19 Prozent auf 25.034 Punkten.

Die Vorgaben aus den USA sind positiv. Dort gab es am Vortag dank positiver Signale von Unternehmen mit Bezug zu Künstliche Intelligenz (KI) Kursgewinne. Am Abend nach dem Börsenschluss in New York stehen die Geschäftszahlen des KI-Chip-Giganten Nvidia auf dem Plan.

Die Sorge, dass große Techkonzerne wie Microsoft oder Amazon die KI-Nachfrage überschätzt haben könnten, halte sich hartnäckig, hatte Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank bereits am Vortag angemerkt. "Was niemand sehen will, sind nachlassende Aufträge für Nvidia-Chips."

Auch in Deutschland geht die Bilanzsaison zur Wochenmitte weiter, aus dem Dax berichten der Baustoffhersteller Heidelberg Materials, der Energiekonzern Eon (EON SE) und der Medizinkonzern Fresenius (Fresenius SECo)./ajx/mis

