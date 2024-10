DAX-FLASH: Dax vor schwachem Start - Wochenminus erhöht sich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX steht am Freitag vor einer schwachen Woche. Der deutsche Leitindex dürfte an die Schwäche der vergangen Tage anknüpfen, die nur am Vortag von leichten Gewinnen unterbrochen wurde. Der Broker IG berechnete den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent tiefer auf 19.365 Punkte. Sein Wochenminus würde sich damit auf etwa 1,5 Prozent ausweiten. In New York war der Handel am Vorabend mit einem gemischten Ergebnis zu Ende gegangen.

Laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann ist die "große Dynamik am europäischen Aktienmarkt erst einmal raus". Beunruhigt zeigt sich der Experte davon aber nicht, denn der Grundoptimismus der Anleger bleibe erhalten. Dies untermauerten nach wie vor relativ niedrige Absicherungsaktivitäten, die er an Futures oder am Optionsmarkt beobachtet. Altmann sieht darin durchaus etwas Überraschendes nach dem guten Lauf des Dax, der in diesem Jahr 16 Prozent gewonnen hat. Zudem stehe mit den US-Präsidentschaftswahlen noch ein absolutes Großereignis vor der Tür.

Am Aktienmarkt rücken zu Wochenschluss die Resultate von Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) ins Rampenlicht, wobei eine Gewinnwarnung hier seit September bekannt ist. Die Blicke bleiben auch auf andere Anlageformen gerichtet, denn am Rentenmarkt wird laut Altmann seit Donnerstag auf noch schnellere Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank gewettet./tih/jha/