DAX-FLASH: Dax vor schwächerem Start - Wochenverlust zeichnet sich ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) steuert am Freitag mit einem wohl negativen Start auf einen Wochenverlust zu. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,4 Prozent tiefer auf 13 641 Punkte. Nach einem guten Lauf bis Dienstag wird damit die mittlerweile durchwachsene Wochenbilanz noch weiter getrübt: Bislang hat er in den vergangenen Tagen insgesamt schon 0,7 Prozent verloren. Allerdings hatte er in den vergangenen vier Wochen auch jeweils zugelegt und sich damit deutlich erholt.

"Das Hauptthema über Nacht war einmal mehr Konsolidierung und ein Markt in der Schwebe, der auf einen neuen Impuls und eine neue Richtung wartet", schrieben am Morgen die Experten der Commerzbank. Dabei bleibt wohl die Geldpolitik ein brisantes Thema. "Gestern gab es auch viele Fed-Redner, die immer noch restriktiv klangen", hieß es hierzu von den Experten des Frankfurter Geldhauses.

Der Dax revidiert nun also wieder ein Stück weit seine Zwischengewinne vom Vortag, während sich die internationalen Börsen verhalten entwickelten. Die US-Börsen traten am Vorabend weitgehend auf der Stelle und auch in Asien gab es am Morgen relativ wenig Bewegung. Laut dem CMC-Markets-Experten Konstantin Oldenburger bleibt es nun "die große Frage, ob die Bärenmarktrally beendet oder der neue Bullenmarkt nur eine kurze Pause eingelegt hat."/tih/mis