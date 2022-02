DAX-FLASH: Dax vor stabilem Start trotz schwacher US-Börsen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) dürfte am Freitag trotz der Unsicherheiten rund um den Russland-Nato-Konflikt stabil starten. So stimmte der russische Außenminister Sergej Lawrow einem Treffen mit seinem US-Amtskollegen Antony Blinken in der kommenden Woche zu. Auf die Nachricht hin zogen die Futures am US-Aktienmarkt etwas an, was auch den Dax zunächst stützen dürfte. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,13 Prozent höher auf 15 289 Punkte. Sein vor allem vom Ukraine-Konflikt geprägtes Wochenminus würde er damit nochmals leicht reduzieren, bisher hat der Dax etwa ein Prozent verloren.

Die Stimmung bleibt angespannt wegen der Situation an der russisch-ukrainischen Grenze. Dies hatte am Vorabend an den US-Börsen erneut belastet. Auf die wieder größer gewordene Angst vor einer russischen Invasion folgt am Freitag jedoch wieder ein vages Entspannungssignal in Form des in Aussicht gestellten Treffens der Außenminister.

Börsenexperte Thomas Altmann von QC Partners sprach am Morgen von einem derzeit nervösen Hin und Her, bei dem auf eine Schwäche ein Erholungsversuch folgt, dann aber schnell wieder Gewinne realisiert werden. Angesichts des weiterhin hohen politischen Risikos und des US-Feiertages am Montag seien die Voraussetzungen im Tagesverlauf aber nicht besonders gut. "Es ist schwer vorstellbar, dass die Anleger vor dem langen Wochenende in den USA in großem Stil neue Risikopositionen eingehen", so der Experte./tih/mis