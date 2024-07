DAX-FLASH: Dax vor US-Inflationsdaten weiter freundlich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte am Donnerstag noch einige Punkte auf seine Vortagsgewinne draufsatteln. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 18.458 Punkte. Er dürfte damit wieder die 50-Tage-Linie überwinden. Im Fokus stehen die US-Verbraucherpreise. Diese könnten am Nachmittag wichtige Indizien für die bald erwarteten Zinssenkungen liefern.

Nach den jüngsten Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell gehen Anleger wieder verstärkt von baldigen Lockerungen in den USA aus. "Auch wenn es noch bis zum September dauern sollte, nach den beiden Anhörungen von Powell steigt unter den Anlegern die Vorfreude auf wieder billigeres Geld", sagte Marktbeobachter Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Offenbar sehe die Fed die Inflation nicht als das einzige Risiko an. Powell nehme eine deutliche Abkühlung am Arbeitsmarkt wahr.

"Die Kommentare von Powell nährten die Hoffnung der Anleger auf eine US- Zinssenkung in der zweiten Jahreshälfte", schrieb am Morgen die Commerzbank. In der Folge hatten am Vorabend die US-Börsen ihre Rekordrally fortgesetzt. Dies dürfte auch hierzulande die Kurse noch etwas stützen. Nur der Dow Jones Industrial muss in New York für eine erneute Bestmarke noch aufholen./tih/jha/