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DAX-FLASH: Dax wegen Iran-Lage unter 25.000 Punkten erwartet

28.05.26 07:07 Uhr
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DAX 40
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Donnerstag wird es vorerst nichts mit einer weiteren Annäherung des DAX an sein Rekordniveau. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,8 Prozent tiefer auf 24.970 Punkte. Er würde damit wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten fallen und wieder etwas auf Abstand gehen zum Rekordhoch von 25.507 Punkten.

Einmal mehr ist die Situation im Nahen Osten entscheidend. Wieder stärker verunsichert werden die Anleger davon, dass das US-Militär nahe der Straße von Hormus eine iranische Stellung angegriffen hat, von der aus Drohnen gesteuert wurden. Zudem seien vier Drohnen abgeschossen worden, die eine Bedrohung für die USA darstellten, erklärte ein US-Beamter. "Diese Maßnahmen waren zurückhaltend, rein defensiv und darauf ausgerichtet, die Waffenruhe aufrechtzuerhalten", hieß es weiter.

"Bomben statt weißer Rauch", titelten am Morgen die Commerzbank-Experten in einem Marktkommentar. "Am Ende der vergangenen Woche sah es noch so aus, als könnte ein Deal mit dem Iran gar nicht schnell genug kommen. In den letzten Tagen hat sich (wie so oft) aber wieder einmal die Stimmung gedreht", schrieb Analyst Michael Pfister. Die Unsicherheit wirkte sich auch schon an den Börsen in Asien aus, wo am Donnerstag vor allem in Südkorea, Hongkong und Japan die Kurse litten./tih/stk

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