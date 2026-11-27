FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX knüpft am Freitag wohl mit Kursgewinnen an seine schwungvolle Erholung vom Vortag an. Zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt wurde der deutsche Leitindex vom Broker IG 0,7 Prozent höher auf 25.397 Punkte taxiert. Er würde damit das Wochenhoch vom Montag wieder testen. Trotz aller Turbulenzen, die es in den vergangenen Tagen vor allem im Technologiesektor gab, steuert der Dax mit 2,4 Prozent Plus auf eine gute Wochenbilanz zu.

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In Asien bekam die Erholung etwas Schwung, nachdem die technologielastigen Börsen in Japan und Seoul am Vortag erst einmal verhalten reagiert hatten. Die Commerzbank spricht von einer "Erholung der globalen Risikobereitschaft", verweist aber auch auf gedämpfte Handelsvolumina. Nachdem am Vortag in den USA wegen "Thanksgiving" nicht gehandelt wurde, wird gespannt auf die Eröffnung in New York geblickt. Auch am Freitag wird dort am "Black Friday" nur verkürzt gehandelt. Viele Investoren dürften sich deshalb in ein verlängertes Wochenende verabschiedet haben.

In Deutschland dürfte SAP (SAP SE) ins Blickfeld rücken wegen eines Berichts über Umstrukturierungen, die mit Stellenstreichungen einhergehen sollen. Bei Rheinmetall schauen die Anleger am Freitag auf eine allgemein erwartete Kürzung des mittelfristigen Ausblicks./tih/zb