DAX-FLASH: Dax wenig bewegt - Siemens rundet Berichtssaison ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Anstieg um mehr als 1000 Punkte binnen drei Wochen lassen es die Anleger am Donnerstag langsamer angehen. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start zeichnet sich ein knappes Minus ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex 0,1 Prozent tiefer auf 15 733 Punkte. Seit Ende Oktober hat der Leitindex mehr als sieben Prozent zugelegt in der Hoffnung, dass der Zinshöhepunkt erreicht ist und bald Zinssenkungen denkbar werden.

Der Dax (DAX 40) würde damit über seinem 200-Tage-Durchschnitt bleiben, der unter charttechnisch orientierten Investoren eine beliebte langfristige Indikatorlinie darstellt. Sie war die letzte unter den bekanntesten solcher Linien, die es am Vortag noch einzuholen galt. "Diese Durchbrüche könnten nun die chart- und markttechnisch wegweisenden Signale für den Rest des Jahres sein", sagte am Morgen der Experte Martin Utschneider von Finanzethos. Der Dax schiele jetzt in Richtung nächster Widerstände.

Die Berichtssaison der Unternehmen hat ihren Höhepunkt hinter sich. Am Donnerstag wird sie mit den Zahlen zum Schlussquartal von Siemens und einer bereits am Vorabend gekappten Jahresprognose von HelloFresh abgerundet. Am Finanzmarkt ein Thema ist auch eine Annäherung zwischen den USA und China: Beide Seiten wollen ihre angespannten Beziehungen verbessern und nehmen nach längerer Funkstille die Kommunikation zwischen ihren Streitkräften wieder auf./tih/jha/