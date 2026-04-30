DAX23.955 -0,3%Est505.816 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1900 -5,0%Nas24.673 ±0,0%Bitcoin64.796 -0,1%Euro1,1663 -0,1%Öl124,2 +2,1%Gold4.556 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 BASF BASF11 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: Asiens Börsen in Rot -- US-Leitzins wird nicht angetastet -- Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, ebay, Porsche, Ölpreise im Fokus
Top News
DAX muss Super-Zahlentag aus den USA verdauen: Startverluste am EZB-Donnerstag erwartet DAX muss Super-Zahlentag aus den USA verdauen: Startverluste am EZB-Donnerstag erwartet
Ausblick: ExxonMobil stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: ExxonMobil stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DAX-FLASH: Druck nimmt zu - Quartalszahlen, Zinsen und Ölpreise im Blick

30.04.26 07:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.954,6 PKT -63,7 PKT -0,27%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Aktienmarkt kommen die Anleger am Donnerstag zunehmend ins Grübeln. Steigende Ölpreise belasten. So kostete Öl der Nordseesorte Brent zuletzt 125 Dollar, dies ist der höchste Stand seit Beginn des Iran-Kriegs. Angesichts der daraus folgenden Inflationsrisiken werden mögliche Zinsanhebungen nun stärker in den Überlegungen der Marktteilnehmer berücksichtigt. Dies drückt auch den DAX weiter nach unten. Der Broker IG taxierte ihn zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 1,1 Prozent tiefer auf 23.683 Punkte. Das charttechnische Bild trübt sich weiter ein.

Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend den Leitzins wie erwartet unverändert gelassen. Die Inflation wird aber auch in den Vereinigten Staaten ein immer brisanteres Thema. An diesem Donnerstag steht am Nachmittag die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) auf der Agenda. Auch die EZB wird die Leitzinsen voraussichtlich erneut nicht verändern. Ökonomen erwarten, dass die Notenbank die wirtschaftlichen Auswirkungen des Iran-Kriegs zunächst abwarten dürfte.

In der Berichtssaison erwartet die Anleger ein heißer Tag. Aus dem Dax berichten der Chemiekonzern BASF, der Logistiker DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)), der Triebwerkshersteller MTU (MTU Aero Engines) sowie der Autobauer Volkswagen (Volkswagen (VW) vz). Viele Bilanzen aus der zweiten und dritten Reihe sowie von Unternehmen aus anderen europäischen Ländern kommen hinzu.

Am Abend nach dem Börsenschluss in New York öffnet mit dem iPhone-Produzent Apple ein weiteres Unternehmen aus der Gruppe der Glorreichen Sieben die Bücher. Am Vortag hatten bereits Alphabet (Alphabet A (ex Google)), Amazon, Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) und Microsoft Quartalszahlen veröffentlicht und teils mit erneuten Milliarden-Investitionen in Künstliche Intelligenz die Anleger irritiert hatten./ajx/jha/

Mehr zum Thema DAX 40

07:24DAX muss Super-Zahlentag aus den USA verdauen: Startverluste am EZB-Donnerstag erwartet
07:19BMW, Porsche, Volkswagen, BYD, Tui, Christian Lindner und Joe Kaeser: Der Newsletter „manage:mobility“
07:18DAX-FLASH: Druck nimmt zu - Quartalszahlen, Zinsen und Ölpreise im Blick
07:05Daimler Truck, Siemens Energy: Revanche - wie es Joe Kaeser der deutschen Wirtschaft zeigt
06:30✉️ Zum Börsenstart über das Wichtigste informiert: ideas Daily-Newsletter entdecken!
06:30✉️ Zum Börsenstart über das Wichtigste informiert: ideas Daily-Newsletter entdecken!
06:30✉️ Zum Börsenstart über das Wichtigste informiert: ideas Daily-Newsletter entdecken!
06:30✉️ Zum Börsenstart über das Wichtigste informiert: ideas Daily-Newsletter entdecken!
mehr