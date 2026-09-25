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DAX-FLASH: Erholung - Leitindex könnte dreiwöchige Verlustserie stoppen

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei sinkenden Ölpreisen winkt dem DAX ein versöhnlicher Wochenabschluss. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart ein halbes Prozent höher auf 25.402 Punkte. Damit würde es der Dax auch auf Wochensicht zurück ins Plus schaffen, nachdem er mit 25.164 Punkten zwischenzeitlich auf das Niveau von Ende Juli zurückgefallen war.

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Stark gestiegene Ölpreise und der Anstieg der Anleihezinsen sorgten bei den Anlegern nach dem Dax-Rekord Ende August zuletzt für Mollstimmung. Zumindest beim Thema Öl gibt es am Freitagmorgen nach dem deutlichen Anstieg seit Mittwoch keine weitere Verschärfung. Zudem konnten S&P 500 und Nasdaq 100 ihre Verluste am Donnerstag nach dem europäischen Handel wieder aufholen./ag/zb

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