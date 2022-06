DAX-FLASH: Erholung stockt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wie an der Wall Street kommt auch die Erholung im Dax (DAX 40) nicht weiter voran. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn wenig verändert auf 14 347 Punkte. Am Montag war der Dax mit 14 589 Punkten bis auf wenige Punkte an das Zwischenhoch vom April heran gelaufen. Seither fehlen die Anschlusskäufe.

Die Experten der Credit Suisse beschreiben die Marktstimmung als fragil. Aktuelle Wirtschaftsdaten sprächen zwar für ein langsameres Tempo in der US-Zinswende, dies habe den Aktien aber nicht wirklich geholfen, hieß es. Im Dow Jones und Nasdaq 100 gab es zwar unmittelbar nach Handelsstart neue Hochs seit einigen Wochen, sie konnten aber nicht gehalten werden. In Asien zollte nun am Morgen auch der Hang Seng in Hongkong der jüngsten Erholung Tribut./ag/stk