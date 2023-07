DAX-FLASH: Erholung vor US-Inflationszahlen macht Fortschritte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) setzt seine Erholung am Mittwoch zunächst fort. Nach vier aufeinander folgenden Verlusttagen zu Beginn der Vorwoche könnte er nun eine gleich lange Gewinnstrecke vollenden. Dazu notwendig ist ein weiterer Gewinntag, der sich anbahnt: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 15 843 Punkte.

Allerdings könnten die Karten am Nachmittag nochmals neu gemischt werden, wenn in den USA die aktuellen Verbraucherpreise bekannt gegeben werden. Die US-Börsen hatten am Vorabend ihre Gewinne ausgeweitet - laut Marktbeobachter Michael Hewson von CMC Markets in der Annahme, dass die Inflations-Daten keine unangenehmen Überraschungen mit sich bringen. Dies verschafft den europäischen Börsen zur Wochenmitte eine positive Vorgabe.

"Die US-Inflation scheint in die richtige Richtung zu gehen, nachdem sie im letzten Monat auf ein Zweijahrestief gesunken ist", so Hewson. Auf eine erwartete Zinserhöhung im Juli dürften die Zahlen seiner Ansicht nach zwar keinen Einfluss mehr haben, aber die Daten könnten Aufschluss darüber geben, ob im September mit einer weiteren Zinserhöhung gerechnet werden muss. Laut der Commerzbank sind die Anleger für den übernächsten Entscheid der US-Notenbank Fed noch unentschlossen./tih/stk