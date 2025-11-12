DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,62 -7,2%Nas23.468 -0,3%Bitcoin89.243 +0,5%Euro1,1577 -0,1%Öl64,90 -0,4%Gold4.104 -0,6%
DAX-FLASH: Erholungsjagd hält an - Nur noch wenige Schritte gegen US-Shutdown

12.11.25 06:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.088,1 PKT 128,1 PKT 0,53%
Dow Jones 30 Industrial
47.928,0 PKT 559,3 PKT 1,18%
S&P 500
6.846,6 PKT 14,2 PKT 0,21%
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX könnte am Mittwoch seinen kurzfristigen Abwärtstrend seit dem Rekord Anfang Oktober knacken. Denn der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn etwa ein halbes Prozent höher auf 24.203 Punkte. Der Dax würde damit Kurs auf die nächste Charthürde um 24.500 Punkte nehmen, bevor bei 24.771 Punkten dann sein Höchststand wartet.

Weiter im Fokus steht das absehbare Ende des Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown), das zuletzt bereits die Markterholung auslöste. Am Mittwochabend deutscher Zeit berät nun das US-Repräsentantenhaus. Wann genau in der Kammer des US-Parlaments über den Übergangshaushalt für die Zeit bis Ende Januar abgestimmt wird, ist unklar. Das Ganze könnte sich bis Donnerstag (deutscher Zeit) hinziehen.

Wenn auch diese Kammer des US-Parlaments dem Übergangshaushalt zustimmt, ist nur noch eine Unterschrift des US-Präsidenten nötig, damit er in Kraft tritt. Der US-Leitindex Dow Jones (Dow Jones Industrial) hat vorab bereits an seinem Rekord von Ende Oktober gekratzt. Auch der marktbreite S&P 500

