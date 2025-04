DAX-FLASH: Erholungsrally dank Trumps Zoll-Aussetzung - 'Situation ist verrückt'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Volatilität am Aktienmarkt bleibt enorm hoch - wie auch die Bandbreite der US-Regierungsentscheidungen. Nachdem der US-Präsident mit seiner Zollflut seit vergangener Woche für massive Kursverluste gesorgt hatte, bläst er nun mit ihrer 90-tägigen Aussetzung zur Erholungsrally. "Die Situation ist nicht chaotisch, sie ist verrückt", kommentierte Carsten Brzeski, Chefvolkswirt für Deutschland und Österreich der ING.

Nachdem die Nasdaq-Indizes am Vorabend zweistellig nach oben geschossen waren, folgt jetzt der DAX laut der Indikation des Brokers IG am Donnerstag wohl mit einem Sprung um etwa 8 Prozent auf 21.237 Punkte. Er würde damit rund drei Viertel seiner Verluste seit den Zollankündigungen vor einer Woche wieder wettmachen und über seine 200-Tage-Durchschnittslinien zurückkehren. Vom Tief seit dem Crash am Montag bei 18.489 Punkten, mit dem alle Jahresgewinne futsch waren, hätte er sich dann wieder 15 Prozent erholt.

US-Präsident Trump schrieb auf der Plattform Truth Social, er habe eine 90-tägige Pause angeordnet und während dieses Zeitraumes greife ein gesenkter Zollsatz in Höhe von zehn Prozent. Für China gilt das jedoch explizit nicht: Für chinesische Einfuhren hob Trump den Zollsatz vielmehr noch mal an - auf insgesamt 125 Prozent. Aber auch die chinesischen Festlandindizes legen zu, wenn auch weitaus weniger als die Börsen in Tokio und Seoul./ag/zb