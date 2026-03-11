DAX23.640 -1,4%Est505.795 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +1,0%Nas22.716 +0,1%Bitcoin60.046 -1,3%Euro1,1541 -0,1%Öl99,69 +6,5%Gold5.148 -0,2%
DAX-FLASH: Erneuter Rückschlag bei steigenden Ölpreisen - Brent bei 100 Dollar

12.03.26 06:24 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wieder stark gestiegene Ölpreise werfen den zuletzt stabilisierten DAX am Donnerstag deutlich zurück. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex fast drei Stunden vor dem Xetra-Start 1,4 Prozent tiefer auf 23.307 Punkte. Zeitweise lag die Indikation sogar noch tiefer bei 23.252 Punkten. Das bisherige Tief seit Beginn des Iran-Kriegs lag am Montag bei 22.927 Punkten auf dem Niveau vom Mai vergangenen Jahres.

Zu Wochenbeginn war am Energiemarkt regelrechte Panik ausgebrochen. Der Preis für ein Fass (159 Liter) Rohöl der Nordsee-Marke Brent war mit fast 120 Dollar auf das höchste Niveau seit 2022 gestiegen. Nach einer zwischenzeitlichen Beruhigung am Ölmarkt mit einem Rückgang unter die Marke von 90 Dollar kostet Brent-Öl am Donnerstagmorgen nun wieder rund 100 Dollar je Barrel.

Der Iran nimmt immer stärker die Energiewirtschaft in der Golfregion ins Visier. Mit den Attacken will die Regierung in Teheran die Kosten für eine Fortsetzung des Krieges in die Höhe treiben. US-Präsident stellt zwar seit Tagen ein baldiges Ende des Krieges in Aussicht. Noch scheinen die Kapazitäten des Regimes in Teheran aber zumindest ausreichend für schmerzhafte Präzisionsschläge.

Der Energiemarkt bleibt das Zünglein an der Waage für die Konjunktur- und Inflationssorgen der Anleger im Zuge des Krieges. Ein Anstieg des Ölpreises um 15 Dollar je Barrel erhöhe den Verbraucherpreisindex der Eurozone um 0,3 Prozentpunkte, hatte RBC-Analystin Anke Reingen jüngst vorgerechnet./ag/zb