DAX schließt leichter -- Wall Street bleibt geschlossen -- Tesla: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Anzeige -- VW, SAP, TUI, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Bitcoin & Co, Alphabet, Palantir im Fokus
Warren Buffett setzt auf Japan-Aktien: Berkshire Hathaway profitiert weiterhin enorm
Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
DAX-FLASH: Erneuter Rückschlag erwartet

17.02.26 06:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.800,9 PKT -114,0 PKT -0,46%
Nikkei 225
56.336,7 PKT -469,7 PKT -0,83%
FRANKFURT (dpa-AFX) - Ohne Impulse von der Wall Street dürfte der DAX seinen Rückschlag zunächst ausweiten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Auftakt rund 0,3 Prozent tiefer auf 24.729 Punkte. Damit orientiert sich der Dax wohl wieder zurück in Richtung 50-Tage-Linie bei aktuell 24.624 Punkten. Dieses mittelfristige Trendbarometer hatte er zuletzt bereits einige Male nur mit Mühe verteidigt.

In den USA war zu Wochenbeginn wegen des Presidents' Day nicht gehandelt worden. In Japan weitete der Nikkei am Morgen seine Gewinnmitnahmen nach dem Rekord der Vorwoche aus. Chinas Börsen bleiben wegen des dortigen Neujahrsfests ins Jahr des Feuer-Pferds noch geschlossen./ag/zb

06:30DAX-FLASH: Erneuter Rückschlag erwartet
06:30Sie sind auf der Suche nach spannenden Analysen und Investitionsmöglichkeiten? Entdecken Sie hier den kostenfreien ideasDaily-Newsletter!
