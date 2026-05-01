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DAX-FLASH: Erneuter Rückschlag erwartet - Hohe Ölpreise

15.05.26 06:28 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Feiertagshandel an Christi Himmelfahrt geht es für den DAX am Freitag wohl zunächst wieder abwärts. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 1,2 Prozent tiefer auf 24.173 Punkte. Damit würde er wieder unter seine 100-Tage-Durchschnittslinie rutschen in Richtung der 200-Tage-Linie bei aktuell 24.118 Punkten. Beide Trendbarometer verlaufen aktuelle seitwärts und signalisieren damit einen trendlosen Dax - bei deutlichen Ausschlägen in beide Richtungen.

Der marktbreite US-Index S&P 500 war am Vorabend erstmals über 7.500 Punkte geklettert und nähert sich damit 10 Prozent Jahresplus. Stephen Innes von SPI Asset Management sprach von einer "KI-Mania", die aus der Wall Street eine "Momentum-Maschine" gemacht habe. Im Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 sind es so bereits 17 Prozent Jahreszuwachs. Zum Vergleich: Der Dax liegt 2026 bislang minimal im Minus.

Die starke Vorlage aus den USA wird allerdings am Morgen durch klare Verluste in Asien überlagert. Laut Innes werden die Vorschusslorbeeren des Treffens zwischen den Präsidenten Chinas und der USA wieder eingesammelt. Es habe die Lage vielleicht etwas entspannt, aber die "strukturelle Rivalität" sei ungebrochen. Die zuletzt ohnehin wieder hohen Ölpreise ziehen wegen des weiterhin ungelösten Krieges zwischen den USA und dem Iran weiter an./ag/mis

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