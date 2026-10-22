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DAX-FLASH: Erneuter Rückschlag von 50-Tage-Linie erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Mittwoch dürfte der DAX am Donnerstag zunächst wieder nachgeben. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels 0,6 Prozent tiefer auf 25.500 Punkte. Tags zuvor war der mit 25.706 Punkten zwar zeitweise auf das höchste Niveau seit vier Wochen geklettert.

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Letztlich blieb er allerdings wie beim jüngsten Anlauf in der Vorwoche unter seiner 50-Tage-Linie, die den mittelfristigen Trend abbildet. Auch die Erholung des US-Technologieindexes NASDAQ 100 verlor am Vorabend an dieser Hürde ihren Schwung.

Für den japanischen Nikkei 225 und den südkoreanischen KOSPI ging es am Morgen wieder merklich bergab. Tags zuvor hatten Milliarden-Gewinne des Weltraum- und KI-Konzerns SpaceX noch die jüngsten KI-Sorgen etwas zerstreut. Nun hätten sie die widersprüchlichen Signale von Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) und Tesla wieder befeuert, kommentierte der Marktexperte Stephen Innes.

Meta wachse zwar stark, habe aber klargemacht, dass der nächste Schub viel kosten werde. Gleichzeitig investiere Tesla weniger. Innes sieht das Thema KI in der schwierigen Phase zwischen technologischer Validierung und finanziellem Erfolg./ag/zb

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