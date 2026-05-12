DAX23.955 -1,6%Est505.808 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,39 +0,8%Nas26.088 -0,7%Bitcoin69.048 +0,7%Euro1,1734 -0,1%Öl106,3 -1,3%Gold4.706 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 SAP 716460 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Infineon 623100 Intel 855681 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen im Plus -- VW, Mercedes & Co.: Autoindustrie rechnet mit größerem Stellenabbau -- Allianz, Merck, Telekom, Siemens im Fokus
Top News
Hoffnung auf Gegenbewegung: DAX könnte sich wieder der 24.000er-Marke nähern Hoffnung auf Gegenbewegung: DAX könnte sich wieder der 24.000er-Marke nähern
Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten - Birkenstock öffnet Bücher Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten - Birkenstock öffnet Bücher
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DAX-FLASH: Etwas erholt nach herben Verlusten - Trump-Besuch in China im Fokus

13.05.26 07:11 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
371,70 EUR 2,00 EUR 0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zur Wochenmitte und vor dem Feiertag deutet sich am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch eine Stabilisierung an. Nach den deutlichen Verlusten am Vortag werden leicht steigende Kurse erwartet. Der Broker IG taxierte den DAX rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent höher auf 24.100 Punkte. Damit würde der Leitindex wieder über die runde Marke von 24.000 Zählern steigen, unter die er am Dienstag gerutscht war.

Im Fokus steht der Besuch von US-Präsident Donald Trump in China. Marktexperte Jochen Stanzl von der Consorsbank nennt es "das meistbeachtete Ereignis des heutigen Tages". Vordergründig gehe es um den Handel, Trump reise mit dem "Who's Who der amerikanischen Wirtschaft" nach Peking. Der Besuch werde jedoch vom Iran-Krieg überschattet. Der innenpolitische Druck auf Trump, den Krieg zu beenden, sei durch die hohe Inflation vom Vortag noch einmal gewachsen. "Ob er die Antworten darauf allerdings in Peking finden wird, ist fraglich", so Stanzl.

Daneben schwillt die Welle der Quartalsbilanzen noch einmal an und dürfte wie am Vortag teils starke Kursbewegungen auslösen. Auf der Agenda stehen unter anderem Dax-Schwergewichte wie Deutsche Telekom, Eon (EON SE), RWE, Merck, die Allianz und Siemens./bek/jha/

Nachrichten zu Allianz

DatumMeistgelesen

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
05.05.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.05.2026Allianz UnderweightBarclays Capital
24.04.2026Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.04.2026Allianz Sector PerformRBC Capital Markets
21.04.2026Allianz Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
05.05.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.04.2026Allianz BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.04.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.03.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.03.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
24.04.2026Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.04.2026Allianz Sector PerformRBC Capital Markets
21.04.2026Allianz Sector PerformRBC Capital Markets
27.03.2026Allianz Sector PerformRBC Capital Markets
04.03.2026Allianz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.05.2026Allianz UnderweightBarclays Capital
23.03.2026Allianz UnderweightBarclays Capital
30.01.2026Allianz UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
20.10.2025Allianz UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen