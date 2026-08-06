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DAX-FLASH: Etwas höher in Sicht der jüngsten Rekorde - acht Dax-Werte im Blick

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DAX 40
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News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte am Donnerstag etwas höher starten und in der Nähe seiner jüngsten Rekorde bleiben. Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit plus 0,34 Prozent auf 26.216 Punkte. Am Vortag war er erstmals über 26.400 Punkte gestiegen, ehe ihm die Luft ausging.

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"Wir sehen die ersten Gewinnmitnahmen", schrieb dazu der Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. Nach dieser beeindruckenden Rally sei das absolut normal. Ein Durchatmen sei gesund für die so hoch gelaufenen Indizes.

Anleger hoffen weiterhin auf eine Lösung im US-Iran-Konflikt und setzen auf die Öffnung der für den globalen Öltransport wichtigen Meerenge von Hormus. Die daran grenzenden Golfstaaten Iran und Oman stehen nach Angaben aus Teheran kurz vor einer Einigung auf eine neue Schifffahrtsroute durch die blockierte Meerenge.

Für etwas Entspannung sorgen die Ölpreise, die zunächst nicht weiter gestiegen sind. Andererseits stehen Techwerte wieder unter Druck nach einigen enttäuschenden Geschäftszahlen aus dem Chipsektor der USA. Die asiatischen Börsen meldeten Verluste. Hierzulande dürfte die Berichtssaison erneut Akzente setzen. Allein aus dem Dax stehen acht Unternehmen mit Quartalszahlen im Fokus.

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Am Mittwochabend und Donnerstagmorgen legten beziehungsweise legen folgende Unternehmen ihre Zahlen vor: Commerzbank, Deutsche Telekom, Henkel (Henkel vz), Merck KGaA (Merck), QIAGEN, Rheinmetall, Scout24 und Siemens./ajx/zb