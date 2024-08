DAX-FLASH: Etwas höher vor US-Inflationsdaten - Hoffnung auf Zinssenkungen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Getragen von der Hoffnung auf Zinssenkungen in den USA dürfte der DAX am Mittwoch vor der Veröffentlichung von US-Inflationsdaten etwas höher starten. Die Daten haben großen Einfluss auf die Geldpolitik der US-Notenbank. Zwei Stunden vor dem Handelsbeginn auf Xetra taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit einem Zuwachs von 0,25 Prozent auf 17.857 Punkte. Am Vortag hatten bereits US-Erzeugerpreise die Indizes hierzulande, vor allem aber in New York gestützt.

Seit seinem Kursrutsch auf fast 17.000 Punkte zu Beginn der Vorwoche hat der Dax inzwischen etwa die Hälfte seiner Verluste seit Monatsanfang aufgeholt. Bei etwas über 17.900 Punkten stößt er an der Anfang August entstandenen Kurslücke auf einen Widerstand.

Neben den Verbraucherpreisen aus den USA beschäftigt zur Wochenmitte die Anleger in Deutschland noch einmal die Berichtssaison, die sich nun auf der Zielgeraden befindet. Aus dem Dax legen die Energiekonzerne RWE und Eon (EON SE) Quartalszahlen vor./ajx/mis