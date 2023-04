DAX-FLASH: Gewinne an Wall Street schieben Dax an - US-Banken im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Kursgewinne an der Wall Street dürften dem Dax am letzten Handelstag der Woche den Weg nach oben ebnen. Nach dem Xetra-Schluss am Vortag hatte der US-Leitindex Dow noch um 0,6 Prozent zugelegt und erstmals seit zwei Monaten die Marke von 34 000 Zählern hinter sich gelassen. Die Hoffnung auf eine Pause im Zinserhöhungsreigen der US-Notenbank Fed hatte an den US-Börsen die Kurse befeuert, vor allem die der zinsabhängigen Technologietitel.

Der Broker IG taxierte den Dax (DAX 40) am Freitagmorgen rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,3 Prozent höher auf 15 770 Punkte. Auf Wochensicht zeichnet sich damit für den deutschen Leitindex ein Gewinn von gut einem Prozent ab. Am Mittwoch hatte der Dax knapp über 15 800 Zählern den höchsten Stand seit Anfang vergangenen Jahres erreicht, war dann aber etwas zurückgefallen.

Entscheiden über den Tages- und Wochenausklang könnten gegen Mittag die Geschäftsberichte der US-Großbanken JPMorgan (JPMorgan ChaseCo), Wells Fargo (Wells FargoCo) und der Citigroup. Anleger dürften mit einiger Spannung darauf schauen, ob und in welchem Ausmaß die jüngsten Schieflagen von US-Regionalbanken wie der Silicon Valley Bank auch in den Bilanzen der großen Investmenthäuser ihre Spuren hinterlassen haben./bek/mis