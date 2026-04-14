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DAX-FLASH: Gewinne erwartet - Hoffnung auf weitere US-Iran-Gespräche

14.04.26 07:10 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Hoffnung auf eine Fortsetzung der US-iranischen Friedensgespräche dürfte am Dienstag am deutschen Aktienmarkt für einen positiven Handelsauftakt sorgen. Der Broker IG taxierte den DAX rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent höher auf 23.890 Punkte. Schon zu Wochenbeginn hatte der Leitindex seine Verluste deutlich eingegrenzt. Vorerst bleibt die Marke von 24.000 Punkten im Blickfeld, über der die Erholung in der Vorwoche Grenzen aufgezeigt bekam.

Nachdem die direkten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran am frühen Sonntagmorgen zunächst ohne Einigung zu Ende gegangen waren, soll Donald Trump nach bisher unbestätigten US-Medienberichten zu einer Fortsetzung der Verhandlungen bereit sein. Nach Darstellung des US-Präsidenten haben sich die Iraner schon am Vortag bei den Vereinigten Staaten gemeldet. Am Montag hatte seine Blockade der Straße von Hormus begonnen.

Auch die Börsen in Asien hatten am Dienstag von der Hoffnung profitiert, während die Ölpreise wieder unter der 100-Dollar-Marke liegen. Laut der Commerzbank wirkt es so, als preisen die Märkte die Wahrscheinlichkeit einer Einigung ein, bevor die zweiwöchige Waffenruhe in einer Woche abläuft. Dabei dürften die Differenzen zwischen den beiden Seiten aber noch erheblich sein, gaben die Experten der Bank am Morgen zu bedenken./tih/zb