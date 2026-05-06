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DAX-FLASH: Gewinne - Leitindex nähert sich nochmals 25.000 Punkten

07.05.26 06:36 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei weiter starken Vorgaben aus Übersee startet der DAX am Donnerstag wohl einen neuerlichen Anlauf auf die Hürde von 25.000 Punkten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,2 Prozent höher auf 24.966 Punkte.

Tags zuvor war der Dax im Zuge des KI-Booms an der Wall Street und in Asien sowie den Entspannungssignalen aus Nahost zeitweise bereits bis auf 25.152 Punkte nach oben geschossen. Im Bereich seiner Februar-Höchststände verließen ihn jedoch zunächst die Kräfte, nachdem er die Kriegs-Scharte vom März im Kurschart fast komplett ausgewetzt hatte. Der Rekord von Mitte Januar bei 25.507 Punkten bleibt jedoch im Visier.

In den USA setzten der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 und der marktbreite S&P 500 ihre Rekordjagd derweil mit nochmals höherem Tempo fort. In Asien meldete sich Japans Nikkei 225 mit einem Kursfeuerwerk aus der Feiertagspause zurück und spielte damit sein Nachholpotenzial aus. Südkoreas Kospi geriet dagegen nach einem neuerlichen Höchststand im Verlauf ins Stocken.

Hinsichtlich des Iran-Kriegs bleibt US-Präsident Trump optimistisch, und hält eine Vereinbarung mit den Mullahs in den kommenden Tagen für möglich. Die tags zuvor abgesackten Ölpreise stabilisierten sich am Morgen dennoch ein wenig./ag/mis

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