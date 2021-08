DAX-FLASH: Hängepartie auf hohem Niveau geht wohl weiter - Dax knapp im Plus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 30) dürfte sich am Mittwoch weiter schwer tun mit einem Rekord. Wenige Punkte unterhalb der bisherigen Bestmarke von 15 810 Punkten war zuletzt immer wieder Schluss für das Kursbarometer, und daran scheint sich auch zur Wochenmitte vorerst nichts zu ändern. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt auf 15 777 Punkte und damit nur ganz knapp über seinem Vortagsniveau.

"Auch im Windschatten der US-Indizes schafft es der deutsche Leitindex bislang nicht, sein Allzeithoch aus dem Juli zu überspringen", kommentierte am Morgen Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Er sieht einen Mangel an positiven Impulsen und neu investierenden Anlegern. Am Vortag sei der drittniedrigste Handelsumsatz im bisherigen Kalenderjahr Ausdruck dessen gewesen. Die Verabschiedung eines gewaltigen US-Infrastrukturpakets galt nicht mehr als Überraschung.

Am Mittwoch könnten nochmals Quartalsberichte wie etwa von Eon dem deutschen Aktienmarkt Impulse liefern. Ansonsten dürfte die US-Inflation für Juli am Nachmittag neue Signale bringen, wie stark die Notenbank Fed geldpolitisch unter Druck steht. Laut Altmann wird fest mit einem erneut fünfprozentigen Anstieg der Verbraucherpreise gerechnet. "Die entscheidende Frage ist daher, ob die Teuerung im Juli zumindest leicht zurückgegangen ist oder ob sie nach dem 13-Jahres-Hoch im Juni sogar noch weiter angestiegen ist", so der Experte./tih/jha/