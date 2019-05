DAX-FLASH: Handelskrieg drückt Dax auf neue Tiefstände

FRANKFURT (dpa-AFX) - Sorgen um das weltweite Wirtschaftswachstum dürften am letzten Handelstag der Woche den Optimisten am deutschen Aktienmarkt zu schaffen machen. Auslöser der Sorgen sind am Freitag neue Hiobsbotschaften aus China und den USA zu Handelskonflikten. China will Zölle auf US-Waren im Wert von 60 Milliarden US-Dollar anheben. Zudem will die USA wegen illegaler Migration durch das Nachbarland Mexiko in die USA Strafzölle gegen den Nachbarn verhängen.

Angesichts dieser Zuspitzungen taxierte der Broker IG den Dax (DAX 30) rund zwei Stunden vor Handelsbeginn um 0,77 Prozent niedriger auf 11 810 Punkte. Das wäre der tiefste Stand seit Anfang April. Die Erholung des Vortages wäre damit wieder hinfällig.

Knapp unter 11 800 Punkten verläuft zudem die 200-Tage-Linie, die der Dax letztmals ebenfalls Anfang April unterschritten hatte. Als Indikator für den längerfristigen Trend des Dax findet diese Unterstützung am Markt große Beachtung. Sollte das Börsenbarometer darunter fallen, könnte sich der Abwärtsdruck noch verstärken./bek/jha/