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DAX-FLASH: Hoffnung auf Gespräche im Nahost-Konflikt stützen Kurse

21.04.26 07:18 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf die Verluste zum Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt dürften am Dienstag verhaltene Kursgewinne folgen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex DAX knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start ein halbes Prozent höher auf 24.540 Punkte. Damit hält sich das Börsenbarometer über der Durchschnittslinie der vergangenen 200 Handelstage bei 24.114 Zählern. Diese gilt als wichtiger Indikator für den längerfristigen Kurstrend.

"An den Börsen überwiegt die Hoffnung, dass eine zweite persönliche Gesprächsrunde zwischen den USA und dem Iran stattfinden wird", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Börsen setzten weiterhin auf ein Ende des militärischen Konfliktes im Nahen Osten und auf eine schrittweise Normalisierung der Energiemärkte. Für den Fall, dass die Gespräche scheitern oder erst gar nicht stattfinden, sei das Enttäuschungspotenzial an den Börsen allerdings entsprechend groß./bek/nas