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DAX-FLASH: Im Plus erwartet in Richtung Rekordhoch

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News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Stark erholte Techwerte in den USA und Asien sowie die Berichtssaison mit überwiegend positiv aufgenommenen Unternehmenszahlen dürften am Freitag auch am hiesigen Aktienmarkt für Auftrieb sorgen. Der Broker IG taxierte den DAX gut zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels 0,46 Prozent höher auf 25.730 Punkte.

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Damit nimmt der deutsche Leitindex Kurs auf sein Rekordhoch von 25.900 Punkten von Anfang Juli. Am Vortag hatte der Dax freundlich geschlossen und den Widerstand von dieser Woche bei etwas über 25.550 Zähler überwunden. Auf Wochensicht deutet sich ein Plus von 2,5 Prozent an, auf Monatssicht sind es fast 3 Prozent.

Aktien-Stratege Mislav Matejka von JPMorgan hob in einer Analyse die bisher gut laufende Berichtssaison auf beiden Seiten des Atlantiks hervor. Das Gewinnwachstum sei besser als am Markt erwartet. Alle Sektoren in den USA und fast alle in Europa zeigten ein im Vergleich zum Vorjahresquartal höheres Wachstum beim Ergebnis je Aktie./ajx/jha/