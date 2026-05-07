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DAX-FLASH: Index bricht nach sechs Monaten seinen Rekord - Juli-Auftakt gelungen

02.07.26 15:40 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Donnerstag seinen fast sechs Monate alten Rekord gebrochen. Der deutsche Leitindex weitete sein Plus am Nachmittag nochmals deutlich auf fast zwei Prozent aus und sprang mit bis zu 25.527 Punkten über das alte Hoch vom Januar. Der Arbeitsmarktbericht aus den USA sorgte am Nachmittag dafür, dass der Dax die letzten Schritte hin zur Bestmarke gehen konnte.

Die Beschäftigtenzahl in den Vereinigten Staaten war im Juni viel schwächer als erwartet gestiegen, was wegen der Zinsperspektive nach dem Geschmack der Anleger ist. "Die Fed dürfte die Daten als Bestätigung sehen, die Leitzinsen trotz deutlich erhöhter Inflation bis auf Weiteres unverändert zu halten", meint der Chefvolkswirt Johannes Mayr von Eyb & Wallwitz.

Nach einem schon starken ersten Halbjahr feiert der Dax einen gelungenen Auftakt in die zweite Jahreshälfte. Der Index war zuletzt seinen internationalen Kursbarometern hinterher gehinkt, denn von den USA über Asien bis nach Europa hatten viele in den vergangenen Wochen und Monaten längst eine Rekordrally hinter sich - auch das Eurozonen-Barometer EuroStoxx 50. Dazu beigetragen hat zuletzt auch die Hoffnung auf eine nachhaltige Lösung im Iran-Krieg./tih/he

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