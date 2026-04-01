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DAX-FLASH: Jüngster Dax-Anstieg Makulatur - Hin und Her im Iran-Krieg

20.04.26 07:29 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Feierlaune der Anleger vom Freitag weicht am Montag der Katerstimmung. Nachdem vor dem Wochenende Meldungen über die Öffnung der Straße von Hormus den DAX über 24.700 Punkte getrieben hatten, geht es am Montag schon wieder bergab ab, weil der Iran die für den Welthandel so wichtige Meerstraße wieder geschlossen hat. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex weniger als zwei Stunden vor dem Xetra-Start 1,3 Prozent tiefer auf 24.383 Punkte.

Kurz nach einer von US-Präsident Donald Trump angekündigten Verhandlungsbereitschaft mit Teheran hat zudem das US-Militär einen iranischen Frachter angegriffen. Das Schiff habe versucht, die US-Seeblockade zu durchbrechen, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Kurz vor dem Ablaufen der Waffenruhe am Mittwoch sieht Teheran laut der Staatsagentur Irna "keine aussichtsreiche Perspektive für seriöse Verhandlungen" mit den USA.

"Alles, was die Börsen am Freitag gefeiert haben, ist aktuell wieder hinfällig", schrieb Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. "Die Situation in der Straße von Hormus bleibt unübersichtlich. Zudem ist zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht klar, wann die USA und der Iran wieder miteinander reden werden." Die Phase der Unsicherheit gehe in die Verlängerung. Die Normalisierung der Energiemärkte werde noch weiter nach hinten verschoben./ajx/stk