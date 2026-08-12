DAX-FLASH: Kaum Bewegung auf Rekordniveau

12.08.26 06:37 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte am Mittwoch zunächst unweit seines Rekordhochs von 26.504 Punkten auf der Stelle treten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,1 Prozent unter dem Vortagesschluss auf 26.366 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax mit seinem neuen Rekord sein Jahresplus auf gut 8 Prozent ausgebaut. Klare Impulse fehlen nun, nachdem es im US-Handel etwas abwärtsgegangen war, sich die Märkte in Japan und Südkorea am Morgen aber erholt präsentieren. Die Ölpreise steigen allerdings etwas weiter an auf das höchste Niveau seit Ende Juli./ag/zb