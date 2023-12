DAX-FLASH: Kaum Bewegung nach Rekordjagd und vor Fed-Signalen

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dem Dax (DAX 40) fehlt am Mittwoch zunächst frischer Schwung in seiner Rekordjagd. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Handelsauftakt wenig bewegt auf 16 785 Punkte. Seit dem vergangenen Dienstag hatte der Dax mit einer Ausnahme jeweils neue Rekordstände erreicht - am Vortag bei 16 837 Punkten. Seine Jahresendrally seit dem Zwischentief im Oktober hatte er damit auf gut 15 Prozent ausgebaut.

Marktbeobachter Christian Zoller von Börse-Daily sieht im Dax weiterhin kaum Abgabewillen. "Eine echte Korrektur hat bisher immer noch nicht stattgefunden, kleine Rückläufe werden sofort wieder hochgekauft." Im Fokus bleibe zunächst die runde Marke von 17 000 Punkten.

Für Zurückhaltung sorgt auch die Leitzinsentscheidung in den USA am späteren Abend. Die US-Notenbank dürfte auf ihrer letzten Zinssitzung in diesem Jahr geldpolitisch erneut stillhalten. Mit Spannung wird eher erwartet, welche Signale die Währungshüter um ihren Chef Jerome Powell für das kommende Jahr senden werden.

Die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen ist die größte Schubkraft hinter der aktuellen Jahresendrally./ag/zb