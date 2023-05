DAX-FLASH: Kaum Bewegung - US-Schuldenstreit, SAP mit höheren Zielen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Unsicherheiten angesichts der erreichten Schuldenobergrenze der USA halten auch den Dax (DAX 40) weiter im Zaum. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Dienstag zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt mit 15 901 Punkten kaum verändert. Seit knapp zwei Wochen kommt er in Sichtweite des Jahreshochs von 16 011 Punkten kaum vom Fleck.

US-Präsident Joe Biden wird wegen des drohenden Zahlungsausfalls seines Landes bereits am Sonntag nach Beendigung des G7-Gipfels in Japan in die Heimat zurückkehren. US-Finanzministerin Janet Yellen warnte, dass der Zahlungsausfall bereits am 1. Juni eintreten könnte. Nach einem hochrangigen Treffen zur Beilegung des US-Schuldenstreits am Montag hatte sich Biden jedoch 'optimistisch' geäußert.

Unternehmensseitig steht SAP mit etwas höheren Mittelfristzielen im Rampenlicht. Die Papiere der Walldorfer kletterten im nachbörslichen Handel auf der Handelsplattform Tradegate um bis zu 1,5 Prozent über ihr Xetra-Niveau./ag/stk