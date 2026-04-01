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DAX-FLASH: Kaum verändert - Angespannte Ruhe vor Fristablauf im Iran-Krieg

07.04.26 06:59 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte sich am Dienstag kaum verändert aus dem langen Osterwochenende zurückmelden. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start des regulären Xetra-Handels auf 23.155 Punkte und damit nur minimal unter dem Stand vom Gründonnerstag.

Der Iran-Krieg dauert inzwischen sechs Wochen und sorgt für stark gestiegene Ölpreise und im Gegenzug für deutliche Verluste an den Aktienmärkten. Seit dem letzten Handelstag in Deutschland am vergangenen Donnerstag hat sich die Öl-Referenzsorte Brent mit Auslieferung im Juni vergleichsweise moderate weitere zwei Prozent auf etwas mehr als 111 Dollar verteuert.

Seit Kriegsbeginn zog der Ölpreis um etwas mehr als die Hälfte an. Die Ölpreise sind momentan der wichtigste Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt.

Im Fokus steht das Ultimatum des US-Präsidenten Trump an Teheran. Kurz vor seinem Ablauf am Mittwoch um 2.00 Uhr MESZ zeichnet sich keine Einigung ab. Trump bekräftigte seine Warnung vor einer "völligen Zerstörung" aller iranischen Kraftwerke und Brücken, falls Teheran nicht die Straße von Hormus öffnet.

Die Meerenge ist einer der global wichtigsten Transportwege - nicht nur für Energie. Ein Sprecher der iranischen Militärführung reagierte mit Spott auf Trumps Drohung./ag/zb