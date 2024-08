DAX-FLASH: Kaum verändert - Anleger warten auf US-Daten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch am Dienstag dürfte der DAX zunächst nur wenig vorwärtskommen und in seiner engen Vortagespanne bleiben. Anleger warten auf wichtige US-Wirtschaftsdaten wie die Erzeugerpreise am Dienstag und die Verbraucherpreise am Mittwoch, die großen Einfluss haben auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Der Broker IG taxierte etwas mehr als zwei Stunden vor dem Xetra-Start den deutschen Leitindex mit plus 0,13 Prozent auf 17.749 Punkte./ajx/stk