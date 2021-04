DAX-FLASH: Kaum verändert erwartet nach schwacher Vorwoche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der letztlich schwachen Vorwoche zeichnet sich am Montag für den Dax (DAX 30) ein ruhiger Start ab. Der Broker IG taxiert den Leitindex zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung mit 15 281 Punkten praktisch unverändert. Das Rekordhoch des S&P 500 vom Freitag nach robusten Wirtschaftsdaten gibt dem Dax damit zunächst keinen frischen Schwung.

Der Dax hatte bereits Anfang der Vorwoche mit 15 501 Punkten einen weiteren Rekordstand erreicht, anschließend aber den Rückwärtsgang eingelegt. Letztlich verlor er dann auf Wochensicht über ein Prozent.

"Wir stehen am Beginn einer spannenden Börsenwoche", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. " In Europa nimmt die Berichtssaison Fahrt auf, in den USA lassen sich einige der Index-Schwergewichte in die Bücher schauen und es tagt die US-Notenbank. Jeder dieser Punkte ist für erhöhte Schwankungen gut." Zum Wochenstart nähmen die Anleger da zunächst eine abwartende Haltung ein./ag/stk